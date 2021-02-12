«Мне стоит позвонить Месси и компании, и мы разыграем седьмой?». Гвардиола поздравил «Баварию» с шестым трофеем
«Бавария» – королева. За полтора года Ханс-Дитер Флик построил команду, проигравшую всего пять раз и взявшую шесть трофеев. Смотрим:
🏆 Бундеслига.
🏆 Клубный ЧМ.
Так «Бавария» пододвинула «Барселону» с первой строчки подиума и стала второй командой с шестью трофеями за календарный год.
Первый тренер, кому это удавалось – Пеп Гвардиола. В 2009-м он выиграл все турниры, в которых участвовал. После победы «Баварии» над «Тигрес» в финале клубного ЧМ он записал видео с поздравлениями:
«Привет всем. От всей души поздравляю большую семью по имени «Бавария». Это невероятный успех. Здорово, что «Бавария» стала победителем клубного ЧМ. Особенно – что она взяла шестой трофей из шести. Мы очень гордимся. Я очень горжусь. Хочу поздравить еще раз всех. Особенно Ханси [Флика].
Но хочу сказать Ханси: вы всего лишь вторые после «Барселоны», которым удавалось взять шесть трофеев за год. И, возможно, мне стоит позвонить Месси и компании, чтобы мы смогли сыграть за седьмой титул. Просто скажи мне, когда и где – и мы будем там.
Еще раз: поздравляю всех с победой».
Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008-й по 2012-й. С ней он выиграл 14 трофеев (включая три чемпионства и две ЛЧ), а потом перешел в «Баварию». Там Гвардиола отработал три года, но до победы в Лиге чемпионов не добрался.