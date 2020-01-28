«Потерял связь с финансовой реальностью». Гвардиолу отругали свои же фанаты за слова о посещаемости

В матче Кубка Англии в воскресенье «Манчестер Сити» легко разобрался с «Фулхэмом» – 4:0. Помог и соперник, уже с шестой минуты игравший вдесятером.

Матч начинался в 13:00 по времени в Манчестере. На игре было 39 223 человека при вместимости стадиона «Этихад» в 55 тысяч. Хосеп Гвардиола сказал, что был удивлен таким количеством фанатов. Он надеется, что на игре против «МЮ» в полуфинале Кубка лиги в среду их будет больше.

Удивлен, но по другой причине был генеральный секретарь официального объединения фанатов «Сити» Кевин Паркер – обладатель сезонного абонемента с 1973 года. Ему не понравилась реакция тренера:

«Я был расстроен и не вижу, чего он хочет добиться. Он подыгрывает критикам, которые называет наш стадион «Эмптихадом» (empty переводится как «пустой»). Это раздражает. Нас несправедливо критикуют другие клубы, а если так же себя ведет еще и тренер, ситуация ухудшается. Полагаю, он потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные фанаты.