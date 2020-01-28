«Потерял связь с финансовой реальностью». Гвардиолу отругали свои же фанаты за слова о посещаемости
В матче Кубка Англии в воскресенье «Манчестер Сити» легко разобрался с «Фулхэмом» – 4:0. Помог и соперник, уже с шестой минуты игравший вдесятером.
Матч начинался в 13:00 по времени в Манчестере. На игре было 39 223 человека при вместимости стадиона «Этихад» в 55 тысяч. Хосеп Гвардиола сказал, что был удивлен таким количеством фанатов. Он надеется, что на игре против «МЮ» в полуфинале Кубка лиги в среду их будет больше.
Удивлен, но по другой причине был генеральный секретарь официального объединения фанатов «Сити» Кевин Паркер – обладатель сезонного абонемента с 1973 года. Ему не понравилась реакция тренера:
«Я был расстроен и не вижу, чего он хочет добиться. Он подыгрывает критикам, которые называет наш стадион «Эмптихадом» (empty переводится как «пустой»). Это раздражает. Нас несправедливо критикуют другие клубы, а если так же себя ведет еще и тренер, ситуация ухудшается. Полагаю, он потерял связь с финансовой реальностью, в которой находятся футбольные фанаты.
Ему следует принять, что эти фанаты относятся к рабочему классу, которые много тратят на футбол, поэтому надо перестать попрекать нас этим. Не нужно сомневаться в преданности фанатов, которые поддерживали клуб 35 лет без трофеев. Час дня в воскресенье – не лучшее время для похода на игру. Болельщики и так купили билеты на полуфинал Кубка лиги, на матч с «Реалом». Игра – не по абонементу, так что пришлось залезть в карманы.
Я ценю Пепа, он – лучшее, что случалось с клубом, говоря о футболе, но такие моменты отталкивают фанатов, которым приходится усердно пахать, чтобы позволить себе билеты. Это те же фанаты, что распевают его имя и вообще всегда с командой, не освистывая и не оскорбляя игроков».
Сейчас средняя посещаемость домашних матчей «Ман Сити» в АПЛ – 54 391 человек, то есть – на игры ходит полный стадион. На три матча Лиги чемпионов приходило не меньше 49 тысяч.
Гвардиола удивился, вероятно, вспоминая прошлую игру Кубка – тогда на победу над «Порт Вейлом» пришли посмотреть 52 тысячи. Но матч был в субботу вечером, 4 января. Кстати, 39 тысяч с «Фулхэмом» – не самая низшая точка в сезоне, в октябре на игре Кубка лиги с «Саутгемптоном» было 37 тысяч человек.