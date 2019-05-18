«Ман Сити» забил 6 голов «Уотфорду» в финале Кубка и стал первой командой в Англии, выигравшей домашний требл
Финал Кубка Англии не стал интригующим: Стерлинг оформил хет-трик, по голу забили Сильва, Де Брюйне и Жезус, в итоге «Ман Сити» грохнул «Уотфорд» со счетом 6:0. Последний раз столько в решающем матче одна команда забивала в далеком 1903 году – с таким же счетом «Бери» обыграл «Дерби Каунти».
«Манчестер Сити» – единственная мужская английская футбольная команда, которая в одном сезоне собрала все домашние трофеи: она стала чемпионом АПЛ, ей покорились Кубок лиги и Кубок Англии, а в начале сезона был завоеван еще и Суперкубок. Первой футбольной командой, взявшей домашний «требл», был женский «Арсенал».
Хосеп Гвардиола завоевал 27-й трофей в качестве тренера. Ему еще очень далеко до Алекса Фергюсона, но встать на второе место вслед за ним можно в течение пары-тройки следующих сезонов.
Пеп стал восьмым тренером в Англии, который выиграл все домашние турниры. Никому кроме него не удавалось выиграть четыре турнира в одном сезоне.