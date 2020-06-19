Лерой Сане
АПЛ
Хосеп Гвардиола
Бавария
Манчестер Сити
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
19 июня 2020, 18:20
Это подтвердил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола:
«Лерой не хочет продлевать контракт, он хочет играть за другой клуб. Он уйдет этим летом, если клубы договорятся, если нет – уйдет следующим, когда истечет его контракт».
- Сане хочет перейти в «Баварию». «Сити» просит за него 70 миллионов евро, мюнхенцы готовы заплатить 40.
- Лерой пропустил весь нынешний сезон из-за разрыва крестов.
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