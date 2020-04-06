Хосеп Гвардиола
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#Хосеп Гвардиола #Футбол #коронавирус

Мама Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года

06 апреля, 18:18

«Все, кто связан с клубом, выражают свои самые искренние соболезнования в это самое печальное время Пепу, его семье и всем их друзьям», – сообщил твиттер «Манчестер Сити».

Долорес Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны.

24 марта стало известно, что Хосеп Гвардиола пожертвовал миллион евро Объединению врачей Барселоны на материалы и оборудование для борьбы с коронавирусом.

Все фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press
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