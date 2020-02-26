Хосеп Гвардиола
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#Хосеп Гвардиола #Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити

Гвардиола видел доказательства невиновности «Ман Сити»

26 февраля 2020, 10:53

«Мы были под подозрением в течение длительного времени. У нас есть право подать апелляцию, и я доверяю людям в моем клубе. Они объяснили причины, показали мне аргументы и доказательства.

Мы настроены оптимистично, что, если мы заслужим право быть в Лиге чемпионов, мы сможем играть там в следующем сезоне. Если этого не произойдет, мы должны принять ситуацию и двигаться вперед. Я доверяю клубу. Посмотрим, что будет с CAS», – сказал Гвардиола.

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