Гвардиола в 10-й раз победил «Реал». Это лучший показатель для тренеров в XXI веке

Гвардиоле удалось еще одно достижение – он стал первым тренером, который обыгрывал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в плей-офф ЛЧ с двумя разными клубами – с «Манчестер Сити» и «Барселоной». Он стал вторым тренером (после Оттмара Хитцфельда), обыгрывавший «Реал» в гостевом матче ЛЧ дважды подряд.