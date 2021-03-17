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Гвардиола – четвертый тренер по победам в Лиге чемпионов

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Победа в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:0) стала для Хосепа Гвардиолы 82-й в турнире. По этому показателю он обошел Жозе Моуринью и стал четвертым среди всех тренеров, когда-либо игравших в ЛЧ.

Топ-4:

1. Алекс Фергюсон – 102.

2. Карло Анчелотти – 89.

3. Арсен Венгер – 86.

4. Хосеп Гвардиола – 82.

Гвардиола-тренер выступает в Лиге чемпионов с сезона-2008/09. С того момента он провел 131 матч: 82 победы, 27 ничьи и 22 поражения.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 12'
Де Брюйне 13'
Гюндоган 18'
Гюндоган 18'
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Источник:
Gracenote Sports
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