Гвардиола – четвертый тренер по победам в Лиге чемпионов

Победа в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» М (2:0) стала для Хосепа Гвардиолы 82-й в турнире. По этому показателю он обошел Жозе Моуринью и стал четвертым среди всех тренеров, когда-либо игравших в ЛЧ.

Топ-4:

1. Алекс Фергюсон – 102.

2. Карло Анчелотти – 89.

3. Арсен Венгер – 86.

4. Хосеп Гвардиола – 82.

Гвардиола-тренер выступает в Лиге чемпионов с сезона-2008/09. С того момента он провел 131 матч: 82 победы, 27 ничьи и 22 поражения.