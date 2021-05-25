Ассоциация тренеров в Англии признала Гвардиолу лучшим менеджером сезона

Хосеп Гвардиола победил в голосовании английской Ассоциации тренеров лиги (LMA). Он получил награду во второй раз с сезона-2017/18.

LMA учитывает достижения тренеров в национальных турнирах Англии. «Манчестер Сити» в этом сезоне выиграл в них АПЛ и Кубок английской лиги.

Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года. Всего у него четыре победы в Кубке лиги, три в АПЛ, две – в Суперкубке Англии и одна в Кубке Англии.

Гвардиола обошел в голосовании Марсело Бьелсу («Лидс»), Даниэля Фарке («Норвич»), Эмму Хейс (женская команда «Челси»), Дэвид Мойес («Вест Хэм») и Брендан Роджерс («Лестер»).

В LMA входят тренеры Английской премьер-лиги, Английской футбольной лиги (дивизионы со второго по четвертый), женских английский чемпионатов и национальных сборных Англии разных уровней.