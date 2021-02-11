Манчестер Сити
Футбол
Хосеп Гвардиола
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#Манчестер Сити #Футбол #Хосеп Гвардиола

«Ман Сити» выиграл 15 матчей подряд во всех турнирах – это рекорд для Англии

5 часов назад

«Манчестер Сити» выбил «Суонси» из 1/8 Кубка Англии – 3:1.

  • Теперь у «Сити» 15 побед подряд. Серия продолжается с 19 декабря.
  • Это рекордная серия для клубов высшего дивизиона Англии.
  • В нее входит десять игр АПЛ, три матча Кубка, еще два – Кубка лиги.
  • За это время «Сити» забил 40 голов, а пропустил всего пять.

Хосеп Гвардиола выиграл 200-й матч во главе «Ман Сити». Всего у него 268 игр.

Матч завершен
Суонси
Суонси
77
1:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Уокер 30
Стерлинг 47
Жезус 50
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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