Манчестер Сити
Футбол
Хосеп Гвардиола
«Ман Сити» выиграл 15 матчей подряд во всех турнирах – это рекорд для Англии
5 часов назад
«Манчестер Сити» выбил «Суонси» из 1/8 Кубка Англии – 3:1.
- Теперь у «Сити» 15 побед подряд. Серия продолжается с 19 декабря.
- Это рекордная серия для клубов высшего дивизиона Англии.
- В нее входит десять игр АПЛ, три матча Кубка, еще два – Кубка лиги.
- За это время «Сити» забил 40 голов, а пропустил всего пять.
Хосеп Гвардиола выиграл 200-й матч во главе «Ман Сити». Всего у него 268 игр.
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