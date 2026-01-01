Кирилл Новиков

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Футбол
Кирилл Новиков возглавил восьмую команду ФНЛ. До нее он почти год работал в «Динамо»
#Кирилл Новиков
Футбол
Новиков ушел с поста главного тренера «Динамо»
#Кирилл Новиков
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