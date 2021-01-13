Кирилл Новиков
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Кирилл Новиков возглавил восьмую команду ФНЛ. До нее он почти год работал в «Динамо»
2 часа назад
Кирилл Новиков – новый главный тренер «Нефтехимика» из ФНЛ. Он идет на восьмом месте, отстает от зоны стыковых игр на 13 очков.
Всю тренерскую карьеру Новиков провел в «Динамо». С мая 2019-го он тренировал молодежку, а в ноябре сменил Дмитрия Хохлова и стал работать с основой. Новиков был тренером почти год.
В сентябре 2020-го «Динамо» уволило его после поражения от тбилисского «Локомотива» в квалификации Лиги Европы.
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