Какие левые голы засчитывают судьи в русском футболе 🤦🏻‍♂️

«Нефтехимик» забил еще три мяча, но именно этот во многом повлиял на ход матча. Так о нем рассказал тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев: «Заслуженная победа. В первом тайме, конечно, было потяжелее. Хорошо, что забили стандарт. Думаю, поувереннее стали выглядеть».

Журналист Дмитрий Егоров одним из первых обратил внимание на этот момент. Он же увидел, что боковой судья находился в идеальной позиции для рассмотрения момента. И все равно показал, что гол есть.

Илья Агапов стал лучшим игроком матча. Для него это первый гол в профессиональной карьере. Агапов – центральный защитник, «Нефтехимик» арендовал его у «Рубина». В этом сезоне Агапов сыграл за «Нефтехимик» в пяти матчах. Его клуб пропускает меньше всех в ФНЛ: 11 игр, 3 гола. В таблице он идет на пятом месте.

Правильно действовать на стандартах Агапов учился еще у Кафанова. Вот его цитата о Кафанове из интервью БИЗНЕС Online: «Это уже отдельный вид искусства. У него все по полочкам разложено, все все знают. У каждого есть своя позиция, которую надо помнить. Но ведь это давало плоды – только при нем столько забивали при стандартах».