Такого гола вы точно не видели: вратарь забил со штрафного низом под стенкой

«Барса» скоро сравняла, но «Хуниор» Виеры забил на 70-й минуте и выиграл в третьем туре Кубка Либертадорес.

Виере 37 лет. У него 15 матчей за сборную Уругвая, четыре года в «Вильярреале» и неудачный медосмотр в 2005 году в «Арсенале».

В Колумбии он начал бить со штрафных с 2016 года. Гол «Барселоне» стал восьмым в карьере. Вот шесть их них.