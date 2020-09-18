Себастьян Виера
Кубок Либертадорес
Хуниор
Барселона (Эквадор)
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#Себастьян Виера #Кубок Либертадорес #Барселона (Эквадор) #Хуниор

Такого гола вы точно не видели: вратарь забил со штрафного низом под стенкой

18 сентября, 12:41

Инстаграм Себастьяна Виеры

Вратарь Себастьян Виера из колумбийского «Хуниора» уже на седьмой минуте забил в ворота «Барселоны» из Эквадора. Он удачно пробил со штрафного – мяч пролетел под стенкой.  

«Барса» скоро сравняла, но «Хуниор» Виеры забил на 70-й минуте и выиграл в третьем туре Кубка Либертадорес.

Виере 37 лет. У него 15 матчей за сборную Уругвая, четыре года в «Вильярреале» и неудачный медосмотр в 2005 году в «Арсенале».

В Колумбии он начал бить со штрафных с 2016 года. Гол «Барселоне» стал восьмым в карьере. Вот шесть их них.  

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