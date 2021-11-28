Кубок Либертадорес
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#Кубок Либертадорес #палмейрас #Фламенго

Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»

5 часов назад

твиттер КОНМЕБОЛ

В ночь на 28 ноября «Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес. Встреча проходила в уругвайском Монтевидео и закончилась счетом 2:1. Про сам матч у нас есть такой пост:

Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи

А вот небольшой милый сюжет, произошедший до матча.

За полтора часа стадион заполнился на половину. Рядом с фанатами «Фламенго» была нейтральная (пустая) зона, созданная для предотвращения беспорядков. Именно туда вышли девушка в майке «Палмейраса» и парень в футболке «Фламенго».

Дальше действия:

1. Молодой человек, взял микрофон у заводящего ультрас «Фламенго», встал на колено и сделал девушке предложение.

2. Она ответила согласием.

3. Все это время процесс транслировался по большому экрану, а фанаты «Фламенго» скандировали: «Нет-нет-нет!»

Само видео:

Есть шутки по этому поводу.

«Парень лишился свободы в тот день. А соперник победил и снова сделал его свободным».

«Итак, в тот день он проиграл дважды».

В комментариях к двумя постам масса реакций в духе: «Этого брака не должно быть. Против него футбольная природа».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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