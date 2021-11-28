Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»
В ночь на 28 ноября «Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес. Встреча проходила в уругвайском Монтевидео и закончилась счетом 2:1. Про сам матч у нас есть такой пост:
Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи
А вот небольшой милый сюжет, произошедший до матча.
За полтора часа стадион заполнился на половину. Рядом с фанатами «Фламенго» была нейтральная (пустая) зона, созданная для предотвращения беспорядков. Именно туда вышли девушка в майке «Палмейраса» и парень в футболке «Фламенго».
Дальше действия:
1. Молодой человек, взял микрофон у заводящего ультрас «Фламенго», встал на колено и сделал девушке предложение.
2. Она ответила согласием.
3. Все это время процесс транслировался по большому экрану, а фанаты «Фламенго» скандировали: «Нет-нет-нет!»
Само видео:
Есть шутки по этому поводу.
«Парень лишился свободы в тот день. А соперник победил и снова сделал его свободным».
«Итак, в тот день он проиграл дважды».
В комментариях к двумя постам масса реакций в духе: «Этого брака не должно быть. Против него футбольная природа».