Фанат «Фламенго» сделал фанатке «Палмейраса» предложение перед финалом Кубка Либертадорес. Она согласилась, хотя вокруг все кричали: «Нет!»

В ночь на 28 ноября «Палмейрас» обыграл «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес. Встреча проходила в уругвайском Монтевидео и закончилась счетом 2:1. Про сам матч у нас есть такой пост:

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А вот небольшой милый сюжет, произошедший до матча.

За полтора часа стадион заполнился на половину. Рядом с фанатами «Фламенго» была нейтральная (пустая) зона, созданная для предотвращения беспорядков. Именно туда вышли девушка в майке «Палмейраса» и парень в футболке «Фламенго».

Дальше действия:

1. Молодой человек, взял микрофон у заводящего ультрас «Фламенго», встал на колено и сделал девушке предложение.

2. Она ответила согласием.

3. Все это время процесс транслировался по большому экрану, а фанаты «Фламенго» скандировали: «Нет-нет-нет!»

Само видео: