Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи

В ночь на 27 ноября в Монтевидео прошел финал Кубка Либертадорес, в котором сыграли «Палмейрас» и «Фламенго». Итог – победа «Палмейраса» (2:1), для которого этот успех в Кубке Либертадорес стал:

Вторым подряд. В прошлом году «Палмейрас» тоже взял кубок.

Третьим в истории. Еще одна победа случилась в 1999 году.

Возможно, главный герой и самый яркий персонаж этого финала – нападающий «Палмейраса» Дейверсон. Он играет за клуб с 2017-го (с редкими перерывами на аренды в «Хетафе» и «Алавес»), за это время провел 116 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

Про 28-й, который залетел в ворота «Фламенго», рассказывал так: «Возможно, это важнейший гол в моей карьере за «Палмейрас». Мне повезло, что соперник ошибся в защите – я всего лишь подкараулил это и грамотно реализовал момент».

Вот видео момента. Мяч случился уже в дополнительное время и стал решающим.