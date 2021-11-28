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#палмейрас #Кубок Либертадорес #Фламенго

Герой финала Кубка Либертадорес: забил гол в дополнительное время и симулировал адскую боль после похлопывания судьи

час назад

В ночь на 27 ноября в Монтевидео прошел финал Кубка Либертадорес, в котором сыграли «Палмейрас» и «Фламенго». Итог – победа «Палмейраса» (2:1), для которого этот успех в Кубке Либертадорес стал:

  • Вторым подряд. В прошлом году «Палмейрас» тоже взял кубок.
  • Третьим в истории. Еще одна победа случилась в 1999 году.

Возможно, главный герой и самый яркий персонаж этого финала – нападающий «Палмейраса» Дейверсон. Он играет за клуб с 2017-го (с редкими перерывами на аренды в «Хетафе» и «Алавес»), за это время провел 116 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

Про 28-й, который залетел в ворота «Фламенго», рассказывал так: «Возможно, это важнейший гол в моей карьере за «Палмейрас». Мне повезло, что соперник ошибся в защите – я всего лишь подкараулил это и грамотно реализовал момент».

Вот видео момента. Мяч случился уже в дополнительное время и стал решающим.

Для Дейверсона это второй титульный гол в карьере. Его мяч в 2018 году сделал «Палмейрас» чемпионом бразильской Серии А. После второго трофея с клубом он плакал на награждении.

Еще один важный момент, связанный с Дейверсоном в этом финале – симуляция за минуту до конца. На 123-й у него случился конфликт с Матеузиньо из «Фламенго», но судья Нестор Питана быстро разнял их. После этого Питана улыбнулся и легко хлопнул Дейверсона по спине. Его реакция – крик, ужасная боль, он рухнул на газон. А через минуту Дейверсон поднялся и что-то высказывал судье.

У тренера Абела Феррейры спрашивали мнение по эпизоду с Дейверсоном после матча. Он отказался комментировать: «Я не видел, что там произошло. Но это же никак не повлияло на результат финала. Значит, и говорить об этом нет никакого смысла. Мы – чемпионы, это важнее».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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