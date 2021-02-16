Нефтехимик

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Вратарь из КХЛ потерялся во время выхода. Рванул обратно – и прокатился мимо створа ворот
#Евгений Иванников
Какие левые голы засчитывают судьи в русском футболе 🤦🏻‍♂️
#ФНЛ
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
#КХЛ
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
#КХЛ
ФНЛ штормит из-за ковида. Один клуб получит три технаря, другой от безвыходности готов выпускать в поле вратарей
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#ФНЛ
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М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
Легенду канадского ТВ уволили за критику иммигрантов. Теперь за него спорят клубы КХЛ
#Дон Черри
У «Нефтехимика» 9 побед подряд. У них толковый тренер, классный состав и молодой лидер
#Нефтехимик