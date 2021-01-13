Нефтехимик

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Кирилл Новиков возглавил восьмую команду ФНЛ. До нее он почти год работал в «Динамо»
#Кирилл Новиков
Хоккей
Вратарь «Нефтехимика» Барулин провел 500 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. Это второй показатель в истории лиги
#Константин Барулин
Хоккей
КХЛ перенесла матч «Йокерита» и «Ак Барса». Все из-за контактов с «Нефтехимиком»
#КХЛ
Хоккей
У семи игроков «Нефтехимика» подозрение на коронавирус. Игра с рижским «Динамо» перенесена
#Нефтехимик
Хоккей
Хисамутдинов подписал двухлетний контракт с «Монреалем»
#Арсен Хисамутдинов
Хоккей
Проиграть конкуренту со счетом 0:8, но все равно сохранить шансы на плей-офф
#КХЛ