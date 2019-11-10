«Спартаку» не дают американскую визу. Из-за этого срывается сбор в США

Сегодня Леонид Федун поговорил о планах на зимний перерыв. Изначально «Спартак» планировал участие в Florida Cup, но теперь поездка в США может сорваться из-за проблем с визами.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – сказал Федун.

Для «Спартака» сбор в США был бы новой локацией. Для сравнения: прошлой зимой он ездил в Дубай и в Катар. Зимой-2017/18 – в Дубай и в Испанию. Зимой-2016/17 – в ОАЭ и в Испанию.