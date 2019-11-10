«Спартаку» не дают американскую визу. Из-за этого срывается сбор в США
Сегодня Леонид Федун поговорил о планах на зимний перерыв. Изначально «Спартак» планировал участие в Florida Cup, но теперь поездка в США может сорваться из-за проблем с визами.
«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой. Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает. Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – сказал Федун.
Для «Спартака» сбор в США был бы новой локацией. Для сравнения: прошлой зимой он ездил в Дубай и в Катар. Зимой-2017/18 – в Дубай и в Испанию. Зимой-2016/17 – в ОАЭ и в Испанию.
Что за турнир
Изначально Томас Цорн говорил об этом турнире так:
«Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.
Во-вторых, нас ждет интересный и сильный состав участников: болельщикам клуба будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США».
Florida Cup – ежегодный турнир, который проводится уже пять лет. В начале 2020-го в нем сыграют четыре команды. Раньше участников было, туда приезжали «ПСВ», «Шахтер», «Рейнджерс», «Байер», «Вольфсбург», «Кельн».
Этой зимой во Флориду приедут «Коринтианс» (там играет Вагнер Лав), «Атлетико Насьональ» с Тиной Костой и «Палмейрас» вместе с Луисом Адриано.
Каждая команда играет по два матча, в которых выявляет победителя. Ничей не бывает – сразу после основного времени в случае, если победитель не определен, следует серия пенальти.
Организаторы турнира уже даже составили расписание: «Спартак» должен был сыграть с «Коринтиансом» 15 января, с «Палмейрасом» – 18-го. Но теперь, похоже, все придется перекраивать.