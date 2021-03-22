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Презентация формы сборной России задержалась на 20 минут из-за трансляции матча КХЛ
вчера, 22:10
«Матч ТВ» и аккаунт сборной России анонсировали трансляцию презентации игровой формы. Она планировалась 22 марта в 21:50 по московскому времени.
«Матч ТВ» обещал показ презентации, сборная России рассказывала о трансляции в тиктоке.
Перед этим на «Матч ТВ» шла трансляция матча плей-офф КХЛ между «Динамо» и СКА. Он перешел в овертайм при счете 2:2 в основное время.
«Матч ТВ» и сборная России не делали никаких объявлений. Трансляция хоккея не прерывалась. Она завершилась в 22:09, когда СКА забросил победную шайбу в овертайме.
Прямой эфир презентации сборной России стартовал в 22:10 по Москве.
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