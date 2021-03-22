Презентация формы сборной России задержалась на 20 минут из-за трансляции матча КХЛ

Перед этим на «Матч ТВ» шла трансляция матча плей-офф КХЛ между «Динамо» и СКА. Он перешел в овертайм при счете 2:2 в основное время.

«Матч ТВ» и сборная России не делали никаких объявлений. Трансляция хоккея не прерывалась. Она завершилась в 22:09, когда СКА забросил победную шайбу в овертайме.

Прямой эфир презентации сборной России стартовал в 22:10 по Москве.