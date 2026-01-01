Андрей Ярмоленко

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Вся история Украины на Евро связана со Швецией. Там были голы Шевченко и первая победа
#Украина
Ярмоленко – читер сборной Украины. Играет и забивает там чаще, чем в клубе
#Андрей Ярмоленко
Топ-гол Украины. Игрок в падении после углового отдал решающий пас пяткой
#Украина