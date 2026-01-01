Андрей Ярмоленко

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Футбол
Ярмоленко – лучший игрок матча Украины и Северной Македонии на Евро-2020
#Андрей Ярмоленко
Футбол
Яремчук и Ярмоленко – первый дуэт на Евро, который забил в двух стартовых матчах
#Украина
Футбол
🇺🇦 Ярмоленко – рекордсмен Украины по результативным действиям. Он обошел Шевченко
#Андрей Ярмоленко