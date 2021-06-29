Основной защитник Украины – 18-летний парень. Ого

Что известно о Забарном:

• В сентябре ему исполнится 19 лет.

• Играет за киевское «Динамо», в академии которого числился с 2015-го года. Впервые появился в основе в 2019-м.

• Забарный впервые сыграл в еврокубках за «Динамо» спустя 2 недели после своего 18-летия – вышел против «АЗ» в возрасте 18 лет и 14 дней. Это второй показатель в топе самых молодых дебютов «Динамо» в еврокубках.

• Первые числа прошлого сентября – кажется, самые счастливые в карьере Забарного. Дебютировал во всех турнирах и подорожал в 20 раз.

• Забарный – центральный защитник, но фактически он может сыграть на любой позиции в обороне. Мирча Луческу выпускал слева. В недавнем товарищеском матче Украины против Кипра Шевченко выпустил его справа. Потом говорил:

«У нас есть несколько травмированных игроков, поэтому мне нужно было понять, какие есть варианты. Как можем перестроиться, кого можем поставить, поэтому сегодня решили дать возможность Забарному сыграть правого защитника.

Я считаю, что он сыграл хорошо. Без брака. Это одна из опций в будущем для нас».

Еще Забарный играл в опорной зоне, но было это лишь в товарищеском матче.