Основной защитник Украины – 18-летний парень. Ого
Украина прошла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет со Швецией. Одна из главных особенностей состава украинцев – статус 18-летнего защитника Ильи Забарного. На этом чемпионате Европы Забарный сыграл три матча без замены.
Что известно о Забарном:
• В сентябре ему исполнится 19 лет.
• Играет за киевское «Динамо», в академии которого числился с 2015-го года. Впервые появился в основе в 2019-м.
• Забарный впервые сыграл в еврокубках за «Динамо» спустя 2 недели после своего 18-летия – вышел против «АЗ» в возрасте 18 лет и 14 дней. Это второй показатель в топе самых молодых дебютов «Динамо» в еврокубках.
• Первые числа прошлого сентября – кажется, самые счастливые в карьере Забарного. Дебютировал во всех турнирах и подорожал в 20 раз.
• Забарный – центральный защитник, но фактически он может сыграть на любой позиции в обороне. Мирча Луческу выпускал слева. В недавнем товарищеском матче Украины против Кипра Шевченко выпустил его справа. Потом говорил:
«У нас есть несколько травмированных игроков, поэтому мне нужно было понять, какие есть варианты. Как можем перестроиться, кого можем поставить, поэтому сегодня решили дать возможность Забарному сыграть правого защитника.
Я считаю, что он сыграл хорошо. Без брака. Это одна из опций в будущем для нас».
Еще Забарный играл в опорной зоне, но было это лишь в товарищеском матче.
• Вместе с «Динамо» уже стал чемпионом Украины и обладателем Кубка.
• В основу клуба он попал благодаря Мирче Луческу. Президент клуба Игорь Суркис говорил:
«В тот момент, когда сломались Бурда и Попов, было принято решение купить одного футболиста, и Луческу дал добро на это.
Но через день-два он мне позвонил и сказал, что не нужно тратить средства, что он поработает с молодыми футболистами. Мол, взял Забарного и считает, что из него может выйти толк. Я пытался его убедить, говорю: «Вы провели всего пару тренировок, а нам нужно выходить в Лигу чемпионов». Он ответил: «У меня большой опыт». На этом разговор был окончен, и он стал доверять Забарному».
• Заслугу Луческу отмечает и сам Забарный:
«Если бы мне год назад сказали, что я буду играть в Лиге чемпионов и на Евро, в жизни бы не поверил. Просто повезло, что дебютировал в «Динамо» и стал там основным. Потом получилось дебютировать в сборной. Это был сумасшедший путь за такое короткое время.
Думаю, что в первую очередь это заслуга Мирчи Луческу. Он увидел меня и открыл дорогу во взрослый футбол. Он дал шанс, которым я воспользовался. Дальше он помогал мне, вел, подсказывал. Поэтому то, что я на Евро – его заслуга».
• Агентом Забарного является его папа:
«У меня папа – агент. Все звонки от других агентов и других людей, я говорю, чтоб звонили ему. И отец решает отшить их или что там ему говорят – мол хотят помочь, есть связи за границей, давайте работать с вами. 10% от доходов получает папа. Он так, бывает, шутит. Я ему помогаю – купил машину. Тогда премия пришла, и я подарил – это ж не только папе, в семью».
• Уже ощутил на себе жесткость взрослого футбола. В матче «Динамо» и «Днепра» он сломал нос – плюсом там произошло смещение костей. Но Забарный сыграл в следующем матче против «Шахтера». Даже снял защитную маску во время матча.