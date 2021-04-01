Только Италия, Англия, Армения и Дания выиграли три матча квалификации в марте

В отборочном турнире к ЧМ-2022 состоялось три тура в европейской части.

Только четыре команды победили во всех трех мартовских матчах

🇮🇹 Италия – Северная Ирландия (2:0), Болгария (2:0), Литва (2:0).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия – Сан-Марино (5:0), Албания (2:0), Польша (2:1).

🇩🇰 Дания – Израиль (2:0), Молдавия (8:0), Австрия (4:0).

🇦🇲 Армения – Лихтенштейн (1:0), Исландия (2:0), Румыния (3:2).

Таблицы отборочных групп к ЧМ-2022

Остальные матчи пройдут осенью 2021 года. Победители групп выходят напрямую.

Команды, занявшие вторые места вместе с двумя лучшими командами Лиги наций разыграют еще три путевки на ЧМ.