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#ЧМ-2022 #Футбол #Англия #Армения #Дания #Италия

Только Италия, Англия, Армения и Дания выиграли три матча квалификации в марте

01 апреля, 00:12

В отборочном турнире к ЧМ-2022 состоялось три тура в европейской части.

Только четыре команды победили во всех трех мартовских матчах

🇮🇹 ИталияСеверная Ирландия (2:0), Болгария (2:0), Литва (2:0).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АнглияСан-Марино (5:0), Албания (2:0), Польша (2:1).

🇩🇰 ДанияИзраиль (2:0), Молдавия (8:0), Австрия (4:0).

🇦🇲 АрменияЛихтенштейн (1:0), Исландия (2:0), Румыния (3:2).

Таблицы отборочных групп к ЧМ-2022

Остальные матчи пройдут осенью 2021 года. Победители групп выходят напрямую. 

Команды, занявшие вторые места вместе с двумя лучшими командами Лиги наций разыграют еще три путевки на ЧМ.

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