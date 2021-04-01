ЧМ-2022
Футбол
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Только Италия, Англия, Армения и Дания выиграли три матча квалификации в марте
01 апреля, 00:12
В отборочном турнире к ЧМ-2022 состоялось три тура в европейской части.
Только четыре команды победили во всех трех мартовских матчах
🇮🇹 Италия – Северная Ирландия (2:0), Болгария (2:0), Литва (2:0).
🏴 Англия – Сан-Марино (5:0), Албания (2:0), Польша (2:1).
🇩🇰 Дания – Израиль (2:0), Молдавия (8:0), Австрия (4:0).
🇦🇲 Армения – Лихтенштейн (1:0), Исландия (2:0), Румыния (3:2).
Таблицы отборочных групп к ЧМ-2022
Остальные матчи пройдут осенью 2021 года. Победители групп выходят напрямую.
Команды, занявшие вторые места вместе с двумя лучшими командами Лиги наций разыграют еще три путевки на ЧМ.
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