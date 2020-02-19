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#Аталанта #Футбол #Серия А #Алехандро Гомес #Йосип Иличич #Марио Пашалич

Посмотрите на дальние голы «Аталанты» – чисто ракеты 🚀

19 февраля, 21:37

«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ – о том, почему так случилось, мы уже подробно рассказали здесь. Сейчас мы расскажем об одной из прекраснейших фишек «Аталанты» – голы с дальней дистанции.

В этом сезоне Серии А их было шесть – и сразу четыре разных исполнителя.

Это Дуван Сапата запульнул в матче с «Дженоа»:

У Руслана Малиновского две попытки. Первая – в матче с «Вероной»:

А эта – из матча с «Фиорентиной»:

Тренд поддержал и Йосип Иличич. Посмотрите, какой классный удар получился в матче с «Миланом»:

Его удар в матче с «Торино» – вообще без комментариев.

В январе «Аталанта» размазала «Парму» – 5:0. Разгром начался с такого удара Гомеса.

У Луиса Муриэля тоже был классный гол: пострадал «СПАЛ».

Джан-Пьеро Гасперини честно рассказал об исполнителях дальних ударов в своей команде: «У нас с дальней дистанции любит бить Иличич. Он и на тренировке, и после работает над такими ударами. Я вообще не удивлен, что он забил такой гол: правильно подгадал момент, когда вратарь вышел из ворот на опасное расстояние, и ударил. Получился отличный момент». 

Все видео взяты с официального канала Серии А на ютубе.

Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Другие прекрасные события из жизни «Аталанты» в этом сезоне:
«Аталанта» забивает в Италии всем не меньше двух. В ЛЧ первого гола ждали 118 минут
У «Аталанты» в матче вышли граждане 13 стран. Победили 7:1 самую сухую команду Италии
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