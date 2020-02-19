Посмотрите на дальние голы «Аталанты» – чисто ракеты 🚀

«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ – о том, почему так случилось, мы уже подробно рассказали здесь. Сейчас мы расскажем об одной из прекраснейших фишек «Аталанты» – голы с дальней дистанции.

В этом сезоне Серии А их было шесть – и сразу четыре разных исполнителя.

Это Дуван Сапата запульнул в матче с «Дженоа»: