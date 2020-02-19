Посмотрите на дальние голы «Аталанты» – чисто ракеты 🚀
«Аталанта» вышла в плей-офф ЛЧ – о том, почему так случилось, мы уже подробно рассказали здесь. Сейчас мы расскажем об одной из прекраснейших фишек «Аталанты» – голы с дальней дистанции.
В этом сезоне Серии А их было шесть – и сразу четыре разных исполнителя.
Это Дуван Сапата запульнул в матче с «Дженоа»:
У Руслана Малиновского две попытки. Первая – в матче с «Вероной»:
А эта – из матча с «Фиорентиной»:
Тренд поддержал и Йосип Иличич. Посмотрите, какой классный удар получился в матче с «Миланом»:
Его удар в матче с «Торино» – вообще без комментариев.
В январе «Аталанта» размазала «Парму» – 5:0. Разгром начался с такого удара Гомеса.
У Луиса Муриэля тоже был классный гол: пострадал «СПАЛ».
Джан-Пьеро Гасперини честно рассказал об исполнителях дальних ударов в своей команде: «У нас с дальней дистанции любит бить Иличич. Он и на тренировке, и после работает над такими ударами. Я вообще не удивлен, что он забил такой гол: правильно подгадал момент, когда вратарь вышел из ворот на опасное расстояние, и ударил. Получился отличный момент».