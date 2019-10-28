У «Аталанты» в матче вышли граждане 13 стран. Победили 7:1 самую сухую команду Италии
7:1 – так «Аталанта» повторила самую крупную победу в крупной истории. В 1952 году с таким же счетом она размазала «Трестину». Теперь «Аталанта» прошлась по «Удинезе». Интересно, что до этого тура у «Удинезе» было меньше всех пропущенных мячей (всего шесть). За один матч «Аталанта» наколотила больше, чем соперник получил за восемь предыдущих туров.
В этой «Аталанте» доминируют Муриэль (8 голов), Сапата (6 голов, не играл против «Удинезе»), Гомес (5 голов). В игре с «Удинезе» лучше всех отбегал именно Муриэль – у него хет-трик. Дублем отметился Иличич. Пашалич и Траоре забили еще по мячу. Всего у «Аталанты» стало 28 голов за девять матчей Серии А. Такого не было с сезона-1992/93, когда «Милан» забил 29 голов.
У главного тренера «Аталанты» Гасперини уже спрашивают о возможном чемпионстве, но он пока выступает скромно: «Только «Ювентус» может потерять скудетто, но есть «Интер» и «Наполи», а также другие крупные клубы – «Рома» и «Милан». Возможно, их считают более серьезными из-за прошлого, а не по текущим результатам».
Теперь еще интересное: зацените состав «Аталанты» на разгромную игру с «Удинезе». Особенно внимательно смотрите на гражданство:
- Голлини (Италия)
- Толои (Бразилия)
- Кьер (Дания)
- Джимсити (Албания)
- Хатебур (Нидерланды)
- Де Рон (Нидерланды)
- Пашалич (Хорватия)
- Кастань (Бельгия)
- Гомес (Аргентина)
- Иличич (Словения)
- Муриэль (Колумбия)
Вышли на замену:
- Малиновский (Украина)
- Барроу (Гамбия)
- Траоре (Кот-д’Ивуар)
Из 14 игроков набираются представители 13 разных стран. Только Хатебур и Де Рон вместе представляют Нидерланды. Единственным итальянцем оказался вратарь Голлини – напоминаем, что это все-таки игра Серии А. На скамейке остались швейцарец Фройлер и немец Госенс. Они могли сделать раскладку по нациям еще необычнее.
Каждый из этих игроков по-своему уникален. 17-летний Амад Траоре оказался первым футболистом 2002 года рождения, который отличился в Серии А. В дебютной игре он вышел на замену на 77-й минуте, а уже через шесть минут праздновал забитый мяч. Траоре – один из тех игроков, кто восхищается Месси и берет пример с него. Пока получается неплохо.
В Серии А «Аталанта» пока идет на третьем месте. Команда отстает от лидирующего «Ювентуса» всего на три очка. В прошлом сезоне «Аталанта» вообще попала в Лигу чемпионов, но конкретно там сейчас все не очень. В группе ЛЧ у «Аталанты» три поражения от загребского «Динамо», «Шахтера» и «Ман Сити». Общая разница мячей – 2:11.