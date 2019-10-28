У «Аталанты» в матче вышли граждане 13 стран. Победили 7:1 самую сухую команду Италии

В этой «Аталанте» доминируют Муриэль (8 голов), Сапата (6 голов, не играл против «Удинезе»), Гомес (5 голов). В игре с «Удинезе» лучше всех отбегал именно Муриэль – у него хет-трик. Дублем отметился Иличич. Пашалич и Траоре забили еще по мячу. Всего у «Аталанты» стало 28 голов за девять матчей Серии А. Такого не было с сезона-1992/93, когда «Милан» забил 29 голов.

У главного тренера «Аталанты» Гасперини уже спрашивают о возможном чемпионстве, но он пока выступает скромно: «Только «Ювентус» может потерять скудетто, но есть «Интер» и «Наполи», а также другие крупные клубы – «Рома» и «Милан». Возможно, их считают более серьезными из-за прошлого, а не по текущим результатам».