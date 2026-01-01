Джон Джонс

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MMA
Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC cделал Хабиба первым в рейтинге лучших бойцов вне весовых категорий. Он сам просил поставить его первым
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб поставил себя первым в рейтинге UFC. На официальном сайте лидером остался Джонс
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Хабиб попросил у UFC первое место в общем рейтинге бойцов. Джонс сказал, что отдает
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Джон Джонс освободил титул чемпиона в полутяжелом весе
#Джон Джонс
MMA
Бойца UFC Джонса арестовали за нетрезвое вождение и небрежное обращение с оружием
#Джон Джонс