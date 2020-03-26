Джон Джонс
UFC
MMA
Бойца UFC Джонса арестовали за нетрезвое вождение и небрежное обращение с оружием
26 марта 2020, 21:45
Полиция среагировала на звук выстрела. Когда с Джонсом разговаривал полицейский, боец ответил, что ничего об этом не знает. Полицейский увидел бутылку алкоголя, нашел под сиденьем водителя пистолет и обнаружил патрон. Оружие Джонса теперь проверят на причастность к преступлениям.
Джонса арестовали за вождение в нетрезвом виде. Разрешения на ношение этого оружия у него тоже не было.
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