Хабиб Нурмагомедов
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#Хабиб Нурмагомедов #UFC #MMA #Джон Джонс

Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным

4 часа назад
  • Хабиб объявил о завершении карьеры еще в октябре 2020 года, но глава UFC Дэйна Уайт в течение нескольких месяцев уговаривал того вернуться в промоушен. 
  • Все это время Хабиб оставался в рейтингах UFC.
  • 19 марта 2021-го Уайт официально объявил, что Нурмагомедов не вернется.
  • Теперь его убрали из списков UFC.

Хабиб с 27 октября 2020 года возглавлял сводный рейтинг UFC, куда входят бойцы без деления на весовую категорию. Их выбирают по результатам голосования журналистов. Хабиб тогда сместил с первого места Джона Джонса, находившегося в топе больше года.

сайт UFC

Титул в легком весе, который принадлежал Хабибу, стал вакантным. На первых трех строчках рейтинга находятся Дастин Порье, Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра.

сайт UFC

Источник:
сайт UFC
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