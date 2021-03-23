Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным

Хабиб объявил о завершении карьеры еще в октябре 2020 года, но глава UFC Дэйна Уайт в течение нескольких месяцев уговаривал того вернуться в промоушен.

Все это время Хабиб оставался в рейтингах UFC.

19 марта 2021-го Уайт официально объявил, что Нурмагомедов не вернется.

Теперь его убрали из списков UFC.

Хабиб с 27 октября 2020 года возглавлял сводный рейтинг UFC, куда входят бойцы без деления на весовую категорию. Их выбирают по результатам голосования журналистов. Хабиб тогда сместил с первого места Джона Джонса, находившегося в топе больше года.