Хабиб Нурмагомедов
UFC
MMA
Джон Джонс
Хабиб исключен из рейтингов UFC после официального завершения карьеры. Пояс в легком весе стал вакантным
4 часа назад
- Хабиб объявил о завершении карьеры еще в октябре 2020 года, но глава UFC Дэйна Уайт в течение нескольких месяцев уговаривал того вернуться в промоушен.
- Все это время Хабиб оставался в рейтингах UFC.
- 19 марта 2021-го Уайт официально объявил, что Нурмагомедов не вернется.
- Теперь его убрали из списков UFC.
Хабиб с 27 октября 2020 года возглавлял сводный рейтинг UFC, куда входят бойцы без деления на весовую категорию. Их выбирают по результатам голосования журналистов. Хабиб тогда сместил с первого места Джона Джонса, находившегося в топе больше года.
- Теперь сводный рейтинг снова возглавляет Джон Джонс.
- Вторым идет Камару Усман, третьим – Стипе Миочич.
Титул в легком весе, который принадлежал Хабибу, стал вакантным. На первых трех строчках рейтинга находятся Дастин Порье, Джастин Гейджи и Чарльз Оливейра.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые