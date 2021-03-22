Хабиб станет тренером давнего друга. Кто такой Люк Рокхолд: ломал челюсть, не дрался два года, стал моделью
Вообще-то Рокхолд хотел закончить карьеру (об этом просил даже Уайт)
В октябре 2019-го бывший чемпион UFC Люк Рокхолд говорил: «Сейчас я не заинтересован в том, чтобы снова драться. Возможно, я вообще больше не выйду в октагон».
Последний бой Рокхолд провел в июле 2019-го. Тогда он проиграл Яну Блаховичу нокаутом. Это был первый бой Рокхолда в полутяжелом весе. Из-за травм и возраста он уже не укладывался в лимит среднего веса, поэтому попробовал себя в новой категории. Титул в среднем весе Рокхолд потерял еще в 2016-м, а потом еще проиграл кубинцу Йоэлю Ромеро.
Но и как полутяж Рокхолд выступил слабо. И даже Дэйна Уайт советовал закончить со спортом: «Рокхолду уже второй раз ломают челюсть. Сейчас его несколько раз жестко нокаутировали, и я думаю, что Рокхолду пора завязывать с ММА. Хотя он был великим бойцом».
А вот так боец UFC Энтони Смит детально размазывал скиллы позднего Рокхолда:
«У Рокхола нет оборонительных навыков. У него плохая работа ногами. В бою против Блаховича он выглядел трусом: сломался и выдохся за две с половиной минуты. У Рокхолда нет храбрости.
Его челюсть не держит удар. Пусть он скоро поправится, но, наверное, ему пора уходить.
Я бы с ним подрался, но Рокхолду теперь нужно начинать с самых низов. А у него слишком большое эго для такого пути».
Рокхолд постоянно восхищается Хабибом (они подружились еще в зале АКА). А теперь тот будет его тренировать, хотя младше на четыре года
Теперь Рокхолд вдруг возвращается в октагон. Готовить к этому его будет Хабиб Нурмагомедов, который недавно объявил об окончательном решении завершить карьеру. Рокхолд в интервью часто хвалит Хабиба:
«Я спарринговал со многими парнями в легком весе, но Хабиб лучше всех. У него такой захват, что победить его можно только чем-то очень диким и быстрым. Хабиб никогда не сдается и дерется до конца, до самой смерти».
Рокхолд и Хабиб уже проводили совместные тренировки. После одной из них Рокхолд дал интервью, где рассказал, как они стали сотрудничать с Хабибом:
- Хабиб сам предложил Рокхолду стать его тренером. Он сказал, что Рокхолд самостоятельно не сможет подготовиться и вернуться в октагон.
- У Хабиба есть мечта – стать тренером года в UFC и продолжить дело отца.
- Рокхолд и Хабиб давно дружат и вместе тренировались в культовом для ММА зале АКА – месте, где занимались многие чемпионы UFC.
- Но пока что основную подготовку проводит тренер Джейсон Парилло. Кто будет следующим соперником Рокхолда, и когда именно состоится возвращение в октагон, еще неизвестно.
И теперь весь инстаграм Рокхолда – в сплошных фото и видео с тренировок и восстановлений.
Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
Рокхолд вне октагона: участие в реалити-шоу и модельных показах, нападение девушки-зомби
Последняя большая победа Рокхолда – в 2015-м над Крисом Вайдманом. Тогда он смог защитить титул чемпиона UFC в среднем весе, а их бой был признан лучшим в тот вечер. После у Рокхолда в боях случился кризис, но он был активен в медиаполе:
💍 Участвовал в реалити-шоу, где сваха слушала требования Рокхолда к будущей жене, а потом предложила варианты для свиданий. Рокхолд сходил на встречу, где якобы спросил у девушки: «А ты плюешь или глотаешь?» Начался небольшой скандал, но Рокхолд сказал, что этот вопрос был в сценарии шоу.
💍 В 33 года начал работать моделью. Участвовал в неделе моды Нью-Йорка. И теперь в инсте Рокхолда полно вот таких фото.
💍 Стал лицом парфюма Ralph Lauren.
🧟♀️ До новости о Хабибе-тренере Рокхолд громко в последний раз появлялся в медиа из-за случая, когда на него набросилась девушка. Рокхолд просто гулял с собакой, но тут бездомная женщина накинулась и попыталась в него плюнуть. Рокхолд хотел заснять ее на видео, потому что «она была похожа на зомби».