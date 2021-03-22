Хабиб станет тренером давнего друга. Кто такой Люк Рокхолд: ломал челюсть, не дрался два года, стал моделью

Вообще-то Рокхолд хотел закончить карьеру (об этом просил даже Уайт)

В октябре 2019-го бывший чемпион UFC Люк Рокхолд говорил: «Сейчас я не заинтересован в том, чтобы снова драться. Возможно, я вообще больше не выйду в октагон».

Последний бой Рокхолд провел в июле 2019-го. Тогда он проиграл Яну Блаховичу нокаутом. Это был первый бой Рокхолда в полутяжелом весе. Из-за травм и возраста он уже не укладывался в лимит среднего веса, поэтому попробовал себя в новой категории. Титул в среднем весе Рокхолд потерял еще в 2016-м, а потом еще проиграл кубинцу Йоэлю Ромеро.

Но и как полутяж Рокхолд выступил слабо. И даже Дэйна Уайт советовал закончить со спортом: «Рокхолду уже второй раз ломают челюсть. Сейчас его несколько раз жестко нокаутировали, и я думаю, что Рокхолду пора завязывать с ММА. Хотя он был великим бойцом».