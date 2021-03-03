«Все идет из головы». Златан записал мотивирующую речь для Хабиба перед последним боем

Златан сказал в том сообщении:

«Брат, как ты, все ок? Сейчас я устал после игры, но опыт мне помогает. Я очень много работаю. Люди не видят, как я работаю. Они видят только мою игру и удивляются, насколько я все держу под контролем. Я верю в тяжелую работу и в то, что она всегда окупается. Все идет из твоей головы.

Если ты чувствуешь себя молодым, ты молод. Если ты работаешь с упорством, то работа и получается упорной. Если ты ощущаешь себя лучшим, ты и остаешься им. Ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое про тебя. Как-то задеть тебя. Это всегда одно дерьмо.

Мы снова и снова доказываем, кто мы есть, из чего мы сделаны. Ничего не происходит просто так. Упорная работа дает свои плоды. У тебя тоже все так – ты сокрушаешь других. Потому что работаешь. Не потому что тебе это дано свыше или тебе повезло. Нет-нет. Просто ты – это ты. Слежу за тобой».