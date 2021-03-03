«Все идет из головы». Златан записал мотивирующую речь для Хабиба перед последним боем
Златан зовет Хабиба в «Милан». И дает ему мотивацию
Хабиб Нурмагомедов дал интервью Евгению Савину в «КраСаве». Они поговорили о футболе и конкретных предложениях от профессиональных клубов. Хабиб сказал о готовности попробовать себя в реальной карьере. Он получил предложение от команды «Аль-Васль» из Дубая и от «Фенербахче». Еще сказал, что Златан позвал в «Милан».
Их взаимоотношения со Златаном – отдельная история. Хабиб показал голосовое сообщение от него, которое пришло перед боем с Гейджи. Там Хабиб продлил победную серию до 29 боев, а потом завершил карьеру в UFC. Хабиб рассказал, что общается и переписывается со Златаном после боев и его матчей за «Милан». Они постоянно поддерживают связь.
Златан сказал в том сообщении:
«Брат, как ты, все ок? Сейчас я устал после игры, но опыт мне помогает. Я очень много работаю. Люди не видят, как я работаю. Они видят только мою игру и удивляются, насколько я все держу под контролем. Я верю в тяжелую работу и в то, что она всегда окупается. Все идет из твоей головы.
Если ты чувствуешь себя молодым, ты молод. Если ты работаешь с упорством, то работа и получается упорной. Если ты ощущаешь себя лучшим, ты и остаешься им. Ты просто должен сделать это. Когда ты номер один, людям всегда хочется найти что-то плохое про тебя. Как-то задеть тебя. Это всегда одно дерьмо.
Мы снова и снова доказываем, кто мы есть, из чего мы сделаны. Ничего не происходит просто так. Упорная работа дает свои плоды. У тебя тоже все так – ты сокрушаешь других. Потому что работаешь. Не потому что тебе это дано свыше или тебе повезло. Нет-нет. Просто ты – это ты. Слежу за тобой».
Когда сообщение закончилось, Хабиб перешел на английский и сам сказал несколько фраз: «Это одна из лучших ментальных вещей, которые я слышал. Я знаю этого парня. Думаю, это один из лучших игроков всех времен. В топ-10. Это очень мотивировало меня перед боем. Он прислал мне это сообщение за пару часов до боя. Все идет из головы».
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Златан смотрел бой Хабиба и Гейджи. Сразу после него он выложил сообщение в инстаграм, где назвал Хабиба лучшим бойцом в UFC. Это ответ на просьбу Хабиба к Уайту – он просил первое место в рейтинге вне весовых категорий. Через пару дней Хабиб его получил.
Сейчас Хабиб думает о профессиональной карьере в футболе. Златан готовил его к этому еще во время карьеры Хабиба в UFC. В 2019 году он запускал Matrix challenge. Хабиб был одним из тех, кому предлагалось это повторить.
Еще раньше Златан комментировал бои Хабиба. Давал на них собственные прогнозы. Так было перед боем Хабиба и Конора: «Я думаю, что Хабиб победит. Если он поймает вас, то уже не отпустит. Он заставит вас страдать на ринге, а потом сдаться».
Хабиб много общается с Криштиану Роналду. Другие собеседники – Златан и Карим Бензема. В инстаграме Хабиб называл Златана зверем, когда тот только переходил в «Милан». Заодно спрашивал об умениях Златана по защите от тейкдаунов.