Люк Рокхолд

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Хабиб станет тренером бойца UFC Рокхолда. Тот не дрался с 2019 года
#Хабиб Нурмагомедов
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Хабиб станет тренером давнего друга. Кто такой Люк Рокхолд: ломал челюсть, не дрался два года, стал моделью
#Люк Рокхолд
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