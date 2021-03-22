Хабиб станет тренером бойца UFC Рокхолда. Тот не дрался с 2019 года

Боец UFC Люк Рокхолд рассказал, что Хабиб Нурмагомедов станет его следующим тренером. Полное объяснение ситуации есть на ютуб-канале TMZSports.

Рокхолд сказал, что Хабиб возьмет на себя роль его тренера при подготовке к следующему бою. Сам Хабиб сказал ему об этом желании быть частью команды.

«Хабиб сказал мне: «Я должен тебя тренировать, я должен быть здесь». Он мотивирует меня, желая тренировать сейчас. Он думает о важной роли в моем возвращении, собирается стать тренером года.

Это то, чего он действительно хочет. Хабиб идет по стопам своего отца, повторяет за ним все эти действия. Он всегда был проницательным и хорошо разбирался в спорте. Думаю, Хабиб готов взять на себя эту роль».

Люк Рокхолд провел последний бой в июле 2019 года. Он проиграл нокаутом Яну Блаховичу. Сейчас Блахович – чемпион UFC в полутяжелом весе.

Рокхолду 36 лет. Всего за карьеру в MMA он имеет 16 побед и пять поражений. Хабиб и Рокхолд вместе тренировались в зале AKA.