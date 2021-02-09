Хавьер Мендес
Bellator
MMA
Хабиб Нурмагомедов
Филадельфия
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#Хавьер Мендес #Хабиб Нурмагомедов #MMA #Филадельфия #Bellator

Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы

вчера, 19:41
Илья Егоров

Хавьер Мендес – тренер Хабиба. Он закончил с выступлениями в MMA в конце девяностых и занялся тренерством. В его карьере было много классных бойцов:

Всего этого могло бы и не быть – один жесткий нокаут чуть не поменял карьеру Мендеса.

инстаграм Хавьера Мендеса

Однажды к нему пришел баскетболист – сказал, хочет драться. Он встал в спарринг с профессионалом и получил

В подкасте Combat Challenge Мендес рассказывал о роли гендиректора Bellator Скотт Кокера в его жизни и карьере. Кокер:

  • Сначала тренировал его и сделал чемпионом мира по кикбокингу.
  • Вдохновлял его на развитие тренерской карьеры.
  • Помогал ему советами.
  • Однажды спас его от решения завершить карьеру.

Как-то Скотт Кокер доверил Мендесу управление одним из его спортзалов. Мендес работал там с бойцами Кокера и своими ребятами. И однажды к нему пришел бывший игрок «Филадельфии» Гарри Гибсон.

Дальше история от Мендеса:

«У меня был боец Джимми Орловски. Это тяжеловес, который как-то выиграл «золотые перчатки» на турнире в Северной Калифорнии.

И вот как-то к нам пришел Гарри Гибсон, бывший игрок «Филадельфии», который на самом деле недавно умер. Земля ему пухом. Гарри просто хотел потренироваться, поддерживать форму. И я поставил его в спарринг с Джимми.

Каким был последний бой в карьере Хабиба

У нас тогда не было нормального октагона. Был только странный твердый ковер, который по жесткости напоминал баскетбольную площадку.

Оверхэнд Джимми мы называли Pop Special. И Джимми ударил Гарри прямо этим ударом. Он сразу же свалился на пол, а его голова так звучно ударилась о ковер. В тот момент я был похож на свою маму: я просто стоял с открытым ртом и смотрел.

Линн Шотс, с которым мы вместе тренировали ребят, сразу же бросился вынимать капу изо рта Гарри, пока я стоял и смотрел. Я был в шоке. В тот момент, когда Линн помогал Гарри, я думал, что с ним в порядке. Но он не был в порядке. Он был без сознания несколько секунд.

Когда мы достали капу, Гарри очнулся, и у нас был такой диалог:

– Эй, ребята, что вы делаете?

– Мы тебе помогаем. Мы приводим тебя в чувства.

– Зачем?

– Джимми только что нокаутировал тебя.

– Что? Меня нокаутировали?

– Да, дружище. Джимми сделал это жестко.

– О, Джимми, поздравляю. Хорошая работа.

Прошла минута, Гарри снова задает вопрос: «О, ребята, а что вы тут делаете?» И диалог повторялся снова и снова. И этот диалог повторялся раз тридцать. Я ничего не знал о сотрясениях. Когда Гарри задавал мне вопрос про нокаут, у меня болело сердце:

«Черт, я разрешил ему спарринговать с профессионалом».

Он просидел в моем зале пару часов – все это время он приходил в себя. Я бы просто никуда не отпустил его, пока не понял, что с ним все хорошо».

Мендес винил в этом только себя. Кокер отговорил его от ухода из спорта

Через два дня после этого Хавьер Мендес ехали вместе со Скоттом Кокером в Лос-Анджелесе. Мендес говорил:

«Я раскаивался. Я говорил, что это моя вина. Я честно ему говорил, что хочу закончить мою тренерскую карьеру. Скотт очень успокоил меня. Он сказал: «Эй, это твоя задача, это у тебя в крови. Ты должен избавиться от этих мыслей. Это часть твоего пути, и ты должен забывать о ней».

Этот разговор спас меня. Если бы Скотт сказал что-то негативное, что вина на мне, я бы ушел. Я бы вернулся к бизнесу по продаже недвижимости и забыл о смешанных единоборствах.

Разговор со Скоттом оставил меня в игре. И теперь, когда случаются нокауты, я просто говорю: «Друг, ты должен показаться врачу».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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