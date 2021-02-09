Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы
Хавьер Мендес – тренер Хабиба. Он закончил с выступлениями в MMA в конце девяностых и занялся тренерством. В его карьере было много классных бойцов:
- Кейн Веласкес.
- Даниэль Кормье.
- Люк Рокхолд.
- Сам Хабиб.
Всего этого могло бы и не быть – один жесткий нокаут чуть не поменял карьеру Мендеса.
Однажды к нему пришел баскетболист – сказал, хочет драться. Он встал в спарринг с профессионалом и получил
В подкасте Combat Challenge Мендес рассказывал о роли гендиректора Bellator Скотт Кокера в его жизни и карьере. Кокер:
- Сначала тренировал его и сделал чемпионом мира по кикбокингу.
- Вдохновлял его на развитие тренерской карьеры.
- Помогал ему советами.
- Однажды спас его от решения завершить карьеру.
Как-то Скотт Кокер доверил Мендесу управление одним из его спортзалов. Мендес работал там с бойцами Кокера и своими ребятами. И однажды к нему пришел бывший игрок «Филадельфии» Гарри Гибсон.
Дальше история от Мендеса:
«У меня был боец Джимми Орловски. Это тяжеловес, который как-то выиграл «золотые перчатки» на турнире в Северной Калифорнии.
И вот как-то к нам пришел Гарри Гибсон, бывший игрок «Филадельфии», который на самом деле недавно умер. Земля ему пухом. Гарри просто хотел потренироваться, поддерживать форму. И я поставил его в спарринг с Джимми.
Каким был последний бой в карьере Хабиба
У нас тогда не было нормального октагона. Был только странный твердый ковер, который по жесткости напоминал баскетбольную площадку.
Оверхэнд Джимми мы называли Pop Special. И Джимми ударил Гарри прямо этим ударом. Он сразу же свалился на пол, а его голова так звучно ударилась о ковер. В тот момент я был похож на свою маму: я просто стоял с открытым ртом и смотрел.
Линн Шотс, с которым мы вместе тренировали ребят, сразу же бросился вынимать капу изо рта Гарри, пока я стоял и смотрел. Я был в шоке. В тот момент, когда Линн помогал Гарри, я думал, что с ним в порядке. Но он не был в порядке. Он был без сознания несколько секунд.
Когда мы достали капу, Гарри очнулся, и у нас был такой диалог:
– Эй, ребята, что вы делаете?
– Мы тебе помогаем. Мы приводим тебя в чувства.
– Зачем?
– Джимми только что нокаутировал тебя.
– Что? Меня нокаутировали?
– Да, дружище. Джимми сделал это жестко.
– О, Джимми, поздравляю. Хорошая работа.
Прошла минута, Гарри снова задает вопрос: «О, ребята, а что вы тут делаете?» И диалог повторялся снова и снова. И этот диалог повторялся раз тридцать. Я ничего не знал о сотрясениях. Когда Гарри задавал мне вопрос про нокаут, у меня болело сердце:
«Черт, я разрешил ему спарринговать с профессионалом».
Он просидел в моем зале пару часов – все это время он приходил в себя. Я бы просто никуда не отпустил его, пока не понял, что с ним все хорошо».
Мендес винил в этом только себя. Кокер отговорил его от ухода из спорта
Через два дня после этого Хавьер Мендес ехали вместе со Скоттом Кокером в Лос-Анджелесе. Мендес говорил:
«Я раскаивался. Я говорил, что это моя вина. Я честно ему говорил, что хочу закончить мою тренерскую карьеру. Скотт очень успокоил меня. Он сказал: «Эй, это твоя задача, это у тебя в крови. Ты должен избавиться от этих мыслей. Это часть твоего пути, и ты должен забывать о ней».
Этот разговор спас меня. Если бы Скотт сказал что-то негативное, что вина на мне, я бы ушел. Я бы вернулся к бизнесу по продаже недвижимости и забыл о смешанных единоборствах.
Разговор со Скоттом оставил меня в игре. И теперь, когда случаются нокауты, я просто говорю: «Друг, ты должен показаться врачу».