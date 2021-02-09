Тренер Хабиба чуть не закончил карьеру, когда его боец наглухо вырубил любителя. Тот временно потерял память и задавал одни и те же вопросы

Однажды к нему пришел баскетболист – сказал, хочет драться. Он встал в спарринг с профессионалом и получил

В подкасте Combat Challenge Мендес рассказывал о роли гендиректора Bellator Скотт Кокера в его жизни и карьере. Кокер:

Сначала тренировал его и сделал чемпионом мира по кикбокингу.

Вдохновлял его на развитие тренерской карьеры.

Помогал ему советами.

Однажды спас его от решения завершить карьеру.

Как-то Скотт Кокер доверил Мендесу управление одним из его спортзалов. Мендес работал там с бойцами Кокера и своими ребятами. И однажды к нему пришел бывший игрок «Филадельфии» Гарри Гибсон.

Дальше история от Мендеса:

«У меня был боец Джимми Орловски. Это тяжеловес, который как-то выиграл «золотые перчатки» на турнире в Северной Калифорнии.

И вот как-то к нам пришел Гарри Гибсон, бывший игрок «Филадельфии», который на самом деле недавно умер. Земля ему пухом. Гарри просто хотел потренироваться, поддерживать форму. И я поставил его в спарринг с Джимми.

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У нас тогда не было нормального октагона. Был только странный твердый ковер, который по жесткости напоминал баскетбольную площадку.

Оверхэнд Джимми мы называли Pop Special. И Джимми ударил Гарри прямо этим ударом. Он сразу же свалился на пол, а его голова так звучно ударилась о ковер. В тот момент я был похож на свою маму: я просто стоял с открытым ртом и смотрел.

Линн Шотс, с которым мы вместе тренировали ребят, сразу же бросился вынимать капу изо рта Гарри, пока я стоял и смотрел. Я был в шоке. В тот момент, когда Линн помогал Гарри, я думал, что с ним в порядке. Но он не был в порядке. Он был без сознания несколько секунд.