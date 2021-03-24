Майк Тайсон
бокс
Эвандер Холифилд
Тайсон анонсировал бой с Холифилдом. Он состоится 29 мая
6 часов назад
В инстаграме Haute Liveing появился пост с интервью Майка Тайсона. В нем Тайсон анонсировал третий бой с Эвандером Холифилдом, который пройдет 29 мая.
- Сейчас Тайсону 54 года. В октябре Холифилду исполнится 59.
- Это будет их третий бой.
- Первый поединок завершился победой Холифилда.
- Второй – тот же результат. Тайсона дисквалифицировали за 2 укуса ушей.
- Третий поединок постоянно срывался.
- Холифилд – единственный боксер, который победил Тайсона дважды.
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