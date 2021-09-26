Александр Усик
Усик – Джошуа
Энтони Джошуа
Эвандер Холифилд
Усик стал вторым боксером в истории, который брал чемпионские титулы в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе
4 часа назад
В ночь с 25 на 26 сентября состоялся бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Победил Усик. Что нужно знать об этом поединке:
Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск
Усик сразу после победы: упал на колени, перекрестился, заплакал, показал язык. И сказал: «Ты не видел лучшего Усика»
Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался
Чемпионский гопак Усика – флешбэк победы на Олимпиаде-2012. Он постоянно танцует на тренировках и юбилеях
Своей победой Усик повторил достижение Эвандера Холифилда, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и объединенным в тяжелом весе.
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