Усик стал вторым боксером в истории, который брал чемпионские титулы в первом тяжелом и объединенным в тяжелом весе

В ночь с 25 на 26 сентября состоялся бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Победил Усик. Что нужно знать об этом поединке:

Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск

Усик сразу после победы: упал на колени, перекрестился, заплакал, показал язык. И сказал: «Ты не видел лучшего Усика»

Усик мог все закончить нокаутом. Джошуа уже сидел на канатах и просто улыбался

Чемпионский гопак Усика – флешбэк победы на Олимпиаде-2012. Он постоянно танцует на тренировках и юбилеях

Своей победой Усик повторил достижение Эвандера Холифилда, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и объединенным в тяжелом весе.