«Ты не видел лучшего Усика». Новый чемпион мира: перекрестился, прослезился, а потом показал язык
Александр Усик – новый чемпион мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Он победил Энтони Джошуа, который проводил вторую защиту поясов и проиграл второй раз за карьеру.
После окончания боя Усик упал на колени в середине ринга и перекрестился. В момент объявления результатов у него пробивались слезы. Речь чемпиона после победы:
«Это много значит для меня. Бой прошел именно так, как я ожидал. Были времена, когда Энтони сильно давил на меня, но ничего особенного.
У меня не было цели вырубить его. Мой угол подтолкнул меня не делать этого. Мой тренер сказал: «Нет». Поэтому я придерживался своей работы.
Я так усердно работаю с января. Это заняло у меня около полугода. Я скучаю по своим детям и хочу домой. Не думаю о бое-реванше. Ты не видел лучшего Усика. Я могу быть намного лучше».
После боя Усика в ринге поздравил Виталий Кличко. В подтрибунном помещении он показывал в камеру язык.
Усик – непобедимый чемпион. Бой против Джошуа стал для него третьим в тяжелом весе. Он ни разу не проиграл за карьеру и теперь имеет статистику 19:0.
Теперь Усик и Джошуа проведут реванш, потому что так требует контракт. Джошуа проиграл второй бой в карьере и впервые проиграл в Великобритании.