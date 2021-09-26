Александр Усик
Энтони Джошуа
Усик – Джошуа
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#Александр Усик #Усик – Джошуа #Энтони Джошуа

«Ты не видел лучшего Усика». Новый чемпион мира: перекрестился, прослезился, а потом показал язык

6 минут назад

Александр Усик – новый чемпион мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Он победил Энтони Джошуа, который проводил вторую защиту поясов и проиграл второй раз за карьеру.

После окончания боя Усик упал на колени в середине ринга и перекрестился. В момент объявления результатов у него пробивались слезы. Речь чемпиона после победы:

«Это много значит для меня. Бой прошел именно так, как я ожидал. Были времена, когда Энтони сильно давил на меня, но ничего особенного.

У меня не было цели вырубить его. Мой угол подтолкнул меня не делать этого.  Мой тренер сказал: «Нет». Поэтому я придерживался своей работы. 

Я так усердно работаю с января. Это заняло у меня около полугода. Я скучаю по своим детям и хочу домой. Не думаю о бое-реванше. Ты не видел лучшего Усика. Я могу быть намного лучше».

После боя Усика в ринге поздравил Виталий Кличко. В подтрибунном помещении он показывал в камеру язык.

Усик – непобедимый чемпион. Бой против Джошуа стал для него третьим в тяжелом весе. Он ни разу не проиграл за карьеру и теперь имеет статистику 19:0.

Теперь Усик и Джошуа проведут реванш, потому что так требует контракт. Джошуа проиграл второй бой в карьере и впервые проиграл в Великобритании.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Matchroom Boxing
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