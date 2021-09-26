«Ты не видел лучшего Усика». Новый чемпион мира: перекрестился, прослезился, а потом показал язык

После окончания боя Усик упал на колени в середине ринга и перекрестился. В момент объявления результатов у него пробивались слезы. Речь чемпиона после победы:

«Это много значит для меня. Бой прошел именно так, как я ожидал. Были времена, когда Энтони сильно давил на меня, но ничего особенного.

У меня не было цели вырубить его. Мой угол подтолкнул меня не делать этого. Мой тренер сказал: «Нет». Поэтому я придерживался своей работы.

Я так усердно работаю с января. Это заняло у меня около полугода. Я скучаю по своим детям и хочу домой. Не думаю о бое-реванше. Ты не видел лучшего Усика. Я могу быть намного лучше».