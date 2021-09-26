Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск
Александр Усик и Энтони Джошуа провели бой на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Джошуа проводит в Великобритании почти все бои, поэтому выходил на поединок под рев заполненного стадиона (более 60 тысяч зрителей). Выход Джошуа был красочным и зажигательным:
Усик поступил креативнее. DAZN показал полную версию его выхода. Мы оставим здесь основной образ:
В конце выхода Усик все-таки приоткрыл маску. Некоторые фанаты связали это с отсылками к коронавирусу.
Усик еще до боя анонсировал креативное появление на стадионе. Написал в твиттере: «У меня есть особенный подарок для человека, который меня очень вдохновляет. Илон Маск, ваш индивидуальный JAXET ждет вас. Это снаряжение, оснащенное по последнему слову техники. И эксклюзивное произведение искусства из новой реальности».
Еще раньше был другой твит: «Я наблюдал за деятельностью Илона Маска долгие годы. Не только ради получения информации, но и для расширения границ собственных возможностей. Каждый его шаг – часть моего вдохновения и мотивации. Не бойтесь мечтать о многом, мой друг. Все возможно!»
Перед боем Усик сделал специальный хэштег #ELONgetyourJAXETfromUSYK. И попросил фанатов его распространить. Но в итоге почти все посты с этим хэштегом публикует сам Усик. В его инстаграме был еще один анонс: «Наши спортивные костюмы и защитные маски сделаны в коллаборации с брендом #JAXET. Но главный релиз еще впереди».
В 2018 году Александр Усик уже обращался к Илону Маску через инстаграм. Писал: «Илон, мы взлетаем». И публиковал фотографию, где стоит на голове вместе с другими людьми.