Усик вышел на бой против Джошуа в костюме, который напоминает скафандр. Потому что его вдохновляет Илон Маск

Перед боем Усик сделал специальный хэштег #ELONgetyourJAXETfromUSYK. И попросил фанатов его распространить. Но в итоге почти все посты с этим хэштегом публикует сам Усик. В его инстаграме был еще один анонс: «Наши спортивные костюмы и защитные маски сделаны в коллаборации с брендом #JAXET. Но главный релиз еще впереди».