На бое Джошуа – Усик присутствуют больше 60 тысяч зрителей

Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO между Энтони Джошуа и Александром Усиком пройдет на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Это вторая защита Джошуа.

Футбольный стадион «Тоттенхэма» впервые принимает боксерский вечер. Ранее Джошуа трижды дрался на «Уэмбли» (три победы).

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