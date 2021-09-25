Усик – Джошуа
Александр Усик
Энтони Джошуа
На бое Джошуа – Усик присутствуют больше 60 тысяч зрителей
вчера, 23:53
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO между Энтони Джошуа и Александром Усиком пройдет на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Это вторая защита Джошуа.
Футбольный стадион «Тоттенхэма» впервые принимает боксерский вечер. Ранее Джошуа трижды дрался на «Уэмбли» (три победы).
Следить за событиями боя можно в нашей онлайн-трансляции.
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