Джошуа за карьеру проигрывал только раз. 22 из 25 его боев завершились нокаутами

25 сентября 🇬🇧 Энтони Джошуа в Лондоне проведет бой против 🇺🇦 Александра Усика. Это его вторая защита титула чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

На профессиональном уровне Джошуа провел 25 боев и выиграл 24. Единственное поражение было в 2019 году от 🇲🇽 Энди Руиса техническим нокаутом.

22 раза из 24 Джошуа побеждал нокаутом. Только в бое-реванше против Руиса и в поединке с 🇳🇿 Джозефом Паркером он выигрывал единогласным решением судей.

Джошуа 31 год. Он начал профессиональную карьеру в 2013 году. Перед этим выиграл лондонскую Олимпиаду-2012 в тяжелом весе.

Усик – второй украинский боксер, с которым дрался Джошуа. В 2017 году он нокаутом победил Владимира Кличко.

Усик ни разу не проигрывал за карьеру, но провел в тяжелом весе только два боя

Прогноз на бой Усик – Джошуа