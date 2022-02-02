Мухаммед Али был героем комикса DC, где дрался с Суперменом на ринге. Он попал туда из-за отказа от войны во Вьетнаме

А вот главные моменты сюжета:

🥊 Кларк Кент (Супермен) знакомится с Мухаммедом Али в гетто, где Али играет с местными пацанами в баскетбол.

🥊 Сразу же после их знакомства на Землю прилетает инопланетный корабль. Инопланетянин дерзит и угрожает, и Али бьет высокомерного пришельца.

🥊 Супермен проверяет, сколько пришельцев прилетели к Земле. Оказывается, что на орбите его ждет целая армада. Пришельцами же были представители воинственной расы скраббов. Их лидер Крыс’Лар предлагает выяснить отношения между землянами, которых он считает угрозой для своего народа, и скраббами через поединок сильнейших. Если Земля откажется, то ее ждет война. Скраббы уничтожили Сент-Луис ракетами, чтобы доказать серьезность намерений.

У Земли есть два кандидата – Супермен и Мухаммед Али. Они решают, кто подерется с сильнейшим из скраббов в очном бою.

🥊 Их поединок проходит на родной планете скраббов Бодаче. Там у Супермена нет способностей, и он в поединке по правилам бокса проигрывает Али.