Мухаммед Али был героем комикса DC, где дрался с Суперменом на ринге. Он попал туда из-за отказа от войны во Вьетнаме
«Часто ли я смотрел на супергероев? Да, я листал какие-то комиксы уже в зрелом возрасте. Но я никогда не хотел, чтобы у меня была суперспособность. Суперзрение, возможность летать? Нет, мне это неинтересно. Я создавал из себя супергероя в реальном времени. И для меня это было важнее».
Эти слова Мухаммед Али сказал в 1974 году. Спустя 4 года он все еще не подружился с комиксами, зато сам стал их героем. Авторы комикса про Мухаммеда Али – бывшие редакторы DC Деннис О’Нил и Нил Адамс. И они придумали рассказ на 72 страницы.
А вот главные моменты сюжета:
🥊 Кларк Кент (Супермен) знакомится с Мухаммедом Али в гетто, где Али играет с местными пацанами в баскетбол.
🥊 Сразу же после их знакомства на Землю прилетает инопланетный корабль. Инопланетянин дерзит и угрожает, и Али бьет высокомерного пришельца.
🥊 Супермен проверяет, сколько пришельцев прилетели к Земле. Оказывается, что на орбите его ждет целая армада. Пришельцами же были представители воинственной расы скраббов. Их лидер Крыс’Лар предлагает выяснить отношения между землянами, которых он считает угрозой для своего народа, и скраббами через поединок сильнейших. Если Земля откажется, то ее ждет война. Скраббы уничтожили Сент-Луис ракетами, чтобы доказать серьезность намерений.
У Земли есть два кандидата – Супермен и Мухаммед Али. Они решают, кто подерется с сильнейшим из скраббов в очном бою.
🥊 Их поединок проходит на родной планете скраббов Бодаче. Там у Супермена нет способностей, и он в поединке по правилам бокса проигрывает Али.
🥊 Дальше Али дерется с Хунь’Я – это чемпион от скраббов. Первый раунд Али проиграл, но во втором раунде у него открылось второе дыхание. Так Али и стал чемпионом боя. Параллельно Супермен частично уничтожил армаду скраббов, но был сильно ранен.
Крыс’Лар, взбешенный поражением Хунь’Я, решает уничтожить Землю. Но против этого был уже сам Хунь’Я. Он свергает Крыс’Лара, занимает трон скраббов и заключает мир с Али и Суперменом.
🥊 Комикс заканчивается рукопожатием Али и Супермена. Еще Али узнает личность нового друга.
Почему вообще Али стал героем комикса? Создателей рассказа впечатлили его слова и мысли вне ринга. Али отказался служить в армии и не захотел воевать во Вьетнаме. Свою позицию он объяснял так: «У меня нет конфликта с вьетнамцами. Я не хочу сеять насилие и поддерживать политические мотивы, которые я не разделяю».
Нил Адамс же, объясняя появление Мухаммеда Али в своем комиксе, говорил: «В то время в DC Comics работали много либеральных молодых евреев из Нью-Йорка, которые понимали предрассудки. Изображение Али наравне с Суперменом было тонким политическим актом. Это было так важно для очень многих людей. Даже сейчас афроамериканцы подходят ко мне на съездах фанатов комиксов со старой потрепанной копией «Супермена против Мухаммеда Али», чтобы я подписал ее. Это все еще очень эмоционально».
Мухаммед Али отказался идти в армию и убивать во Вьетнаме. На суде он произнес речь, которую цитируют до сих пор
Али не был против этого комикса, но попросил создателей полететь в Нью-Йорк и спросить разрешения изобразить его у духовного учителя Элайджи Мухаммеда. Тот дал добро, DC проиллюстрировали Али в комиксе, а боксер самостоятельно продвигал его. Например, в 1978 году на пресс-конференции после победы над Леоном Спинксом Али призывал всех купить комикс.
Сам Али шутил: «Я читал комикс и даже удивился, каким хорошим я могу быть. Да, я всегда буду биться за людей и их свободу. Но в одном Адамс и О’Нил точно наврали: в бою против Супермена меня бы здорово побили».