🇺🇸 Байлс вернулась на Олимпиаду после снятия из-за психологических проблем и взяла бронзу в упражнениях на бревне

На Олимпиаде прошли последние соревнования в турнире по спортивной гимнастике – упражнения на бревне. Третье место заняла Симоне Байлс, снимавшаяся с соревнований по ходу Олимпиады.

Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира. Это одна из ключевых спортсменок в сборной США по спортивной гимнастике.

27 июля она снялась с многоборья из-за психологических проблем. Она пропустила большинство соревнований (пять), но вернулась к упражнениям на бревне.

Лучше нее выступили только 🇨🇳 Чэньчэнь Гуань и 🇨🇳 Сицзин Тан. Россиянка Владислава Уразова заняла восьмое место.

Байлс по итогам Олимпиады в Токио получила две медали: серебро в командном многоборье и бронзу за упражнения на бревне. Теперь она семикратный призер Олимпийских игр:

🥇🥇🥇🥇🥉 – Олимпиада-2016

🥈🥉 – Олимпиада-2020