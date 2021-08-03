Симоне Байлс
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#Симоне Байлс

🇺🇸 Байлс вернулась на Олимпиаду после снятия из-за психологических проблем и взяла бронзу в упражнениях на бревне

9 часов назад

На Олимпиаде прошли последние соревнования в турнире по спортивной гимнастике – упражнения на бревне. Третье место заняла Симоне Байлс, снимавшаяся с соревнований по ходу Олимпиады.

  • Байлс – четырехкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира. Это одна из ключевых спортсменок в сборной США по спортивной гимнастике.
  • 27 июля она снялась с многоборья из-за психологических проблем. Она пропустила большинство соревнований (пять), но вернулась к упражнениям на бревне.

Лучше нее выступили только 🇨🇳 Чэньчэнь Гуань и 🇨🇳 Сицзин Тан. Россиянка Владислава Уразова заняла восьмое место.

Байлс по итогам Олимпиады в Токио получила две медали: серебро в командном многоборье и бронзу за упражнения на бревне. Теперь она семикратный призер Олимпийских игр:

🥇🥇🥇🥇🥉 – Олимпиада-2016

🥈🥉 – Олимпиада-2020

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