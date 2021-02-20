Наоми Осака
Australian Open
Теннис
Осака во второй раз в карьере выиграла женский Australian Open
3 часа назад
Финал женского финала Australian Open, Наоми Осака против Дженнифер Брэди. Итог – победа первой: 6:4, 6:3.
Что нужно знать об этом достижении Осаки:
- Это ее вторая победа на Australian Open. Первая случилась в 2019-м.
- Это ее четвертый «Большой шлем» в карьере.
- Она – 16-я теннисистка в истории, у которой четыре победа на ТБШ.
- Осака четыре года подряд берет ТБШ. Это девятая теннисистска, которой удавалась подобное достижение.
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