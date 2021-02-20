Наоми Осака
Australian Open
Теннис
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#Наоми Осака #Australian Open #Теннис

Осака во второй раз в карьере выиграла женский Australian Open

3 часа назад

Финал женского финала Australian Open, Наоми Осака против Дженнифер Брэди. Итог – победа первой: 6:4, 6:3.

Что нужно знать об этом достижении Осаки:

  • Это ее вторая победа на Australian Open. Первая случилась в 2019-м.
  • Это ее четвертый «Большой шлем» в карьере.
  • Она – 16-я теннисистка в истории, у которой четыре победа на ТБШ.
  • Осака четыре года подряд берет ТБШ. Это девятая теннисистска, которой удавалась подобное достижение.
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