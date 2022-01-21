Осака вылетела в третьем круге Australian Open от американки Анисимовой

Действующая чемпионка Australian Open не защитит титул. Ее выбила 20-летняя американка Аманда Анисимова, победившая 4:6, 6:3, 7:6. Наоми Осака упустила два матчбола.

Перед турниром двумя главными фаворитами женского Australian Open считались Осака и Эшли Барти. Анисимова теперь встретится с Барти в четвертом круге.

Анисимова – американка русского происхождения. Ее родители – русские эмигранты.