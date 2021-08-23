Анастасия Павлюченкова
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#Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова поднялась на 15-ю строчку в мировом рейтинге. До повторения ее лучшего результата осталось две позиции

2 часа назад

Анастасия Павлюченкова поднялась с 17-го на 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

  • На прошедшей неделе она снялась с турнира в Цинциннати из-за проблем с визой. Павлюченкова получила ее слишком поздно, чтобы выступить на турнире.
  • Тем не менее она поднялась на две позиции в рейтинге за счет того, что другие теннисистки потеряли очки. Ближайшим турниром, на котором Павлюченкова планирует выступление, будет US Open.
  • Лучшим результатом в карьере Павлюченковой было 13-е место в 2011 году. Худшим был 2018 год, когда она была 42-й. Пока она занимает самую высокую позицию среди теннисисток из России.

В топ-5 рейтинга произошло только одно изменение. 🇧🇾 Арина Соболенко поднялась на вторую строчку, обойдя 🇯🇵 Наоми Осаку.

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Источник:
WTA
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