Олимпиада-2020
Теннис
Анастасия Павлюченкова
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🎾 Павлюченкова вылетела в 1/4 женской одиночки на Олимпиаде-2020. Россия завершила выступления на турнире
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В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова проиграла 🇨🇭 Белинде Бенчич в трех сетах – 0:6, 6:3, 3:6.
Павлюченкова – последняя россиянка, которая оставалась в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2020. Она посеяна под 13-м номером.
В смешанных парах Павлюченкова сыграет вместе с Андреем Рублевым. В 1/8 финала они встретятся с 🇭🇷 Дарьей Юрак и 🇭🇷 Иваном Додигом.
- Ранее в четвертьфинал в смешанных парах прошли Елена Веснина и Аслан Карацев.
- В мужском турнире от России в 1/4 финала выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. Они могут выйти друг на друга в полуфинале.
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