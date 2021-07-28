🎾 Павлюченкова вылетела в 1/4 женской одиночки на Олимпиаде-2020. Россия завершила выступления на турнире

В четвертьфинале Анастасия Павлюченкова проиграла 🇨🇭 Белинде Бенчич в трех сетах – 0:6, 6:3, 3:6.

Павлюченкова – последняя россиянка, которая оставалась в женском одиночном турнире на Олимпиаде-2020. Она посеяна под 13-м номером.

В смешанных парах Павлюченкова сыграет вместе с Андреем Рублевым. В 1/8 финала они встретятся с 🇭🇷 Дарьей Юрак и 🇭🇷 Иваном Додигом.