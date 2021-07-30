Олимпиада-2020
Андрей Рублев
Анастасия Павлюченкова
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🎾 Павлюченкова и Рублев вышли в финал Олимпиады в миксте
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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев обыграли Эшли Барти и Джона Пирса в полуфинале Олимпиады: 5:7, 6:4, 13:11.
- Павлюченкова и Рублев вышли в финал микста и гарантированно получат минимум серебряную медаль.
- В другом полуфинале сыграют Елена Веснина и Аслан Карацев. Если они победят в своем матче, то на в миксте будет российский финал. Их матч пройдет позже 30 июля.
Россия также продолжает выступления в:
- Мужском одиночном разряде. Карен Хачанов вышел в финал и сыграет там с 🇩🇪 Александром Зверевым.
- Женском парном разряде. Веснина и Кудерметова сыграют матч за третье место.
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