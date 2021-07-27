Олимпиада-2020
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Аслан Карацев
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🎾 Матчи Карацева и Павлюченковой на Олимпиаде-2020 прерывались из-за дождя
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27 июля россияне Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова проводят матчи по теннису в мужском и женском разрядах на Олимпиаде-2020.
Карацев играет с 🇫🇷 Жереми Шарди, Павлюченкова – против 🇪🇸 Сары Соррибес-Тормо. Обе игры прерывались из-за дождя, но были возобновлены.
- Ранее из турнира в женском одиночном разряде вылетела Наоми Осака. Ее матч прошел под закрытой крышей.
- 27 июля в Токио ожидается Тайфун. Организаторы уже переносили соревнования по гребле и стрельбе из лука.
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