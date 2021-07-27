🎾 Матчи Карацева и Павлюченковой на Олимпиаде-2020 прерывались из-за дождя

27 июля россияне Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова проводят матчи по теннису в мужском и женском разрядах на Олимпиаде-2020.

Карацев играет с 🇫🇷 Жереми Шарди, Павлюченкова – против 🇪🇸 Сары Соррибес-Тормо. Обе игры прерывались из-за дождя, но были возобновлены.