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Аслан Карацев
#Олимпиада-2020 #Теннис #Анастасия Павлюченкова #Аслан Карацев
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🎾 Матчи Карацева и Павлюченковой на Олимпиаде-2020 прерывались из-за дождя

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27 июля россияне Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова проводят матчи по теннису в мужском и женском разрядах на Олимпиаде-2020.

Карацев играет с 🇫🇷 Жереми Шарди, Павлюченкова – против 🇪🇸 Сары Соррибес-Тормо. Обе игры прерывались из-за дождя, но были возобновлены.

  • Ранее из турнира в женском одиночном разряде вылетела Наоми Осака. Ее матч прошел под закрытой крышей.
  • 27 июля в Токио ожидается Тайфун. Организаторы уже переносили соревнования по гребле и стрельбе из лука.
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Источник:
Гол.ру
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