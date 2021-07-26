Олимпиада-2020
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#Олимпиада-2020

Оргкомитет Олимпиады не планирует новые изменения графика из-за тайфуна. Пока перенесены гребля и стрельба из лука

13 минут назад

В соревнования 27 и 28 июля пока не вносят новых изменений, несмотря на надвигающийся тайфун. Об этом рассказали организаторы Олимпиады:

  • Тайфун подойдет к северной части Японии 27 июля. Ожидаются сильные порывы ветра и дожди.
  • Организаторы уже переносили соревнования по академической гребле и стрельбе. Гребля прошла 24 и 25 июля, стрельба перенесена на 28 и 29 июля. Других изменений пока не планируют.

Прогнозируемая траектория тайфуна

Японское метеорологическое агентство

Прогнозы осадков

Японское метеорологическое агентство

Тайфун подойдет к востоку и северо-востоку Японии со стороны Тихого океана. Он может вызвать порывы ветра до 30 метров в секунду и сильные дожди. В районе Токио ожидается выпадение до 80 миллиметров осадков.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Reuters
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