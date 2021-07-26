Олимпиада-2020
Оргкомитет Олимпиады не планирует новые изменения графика из-за тайфуна. Пока перенесены гребля и стрельба из лука
13 минут назад
В соревнования 27 и 28 июля пока не вносят новых изменений, несмотря на надвигающийся тайфун. Об этом рассказали организаторы Олимпиады:
- Тайфун подойдет к северной части Японии 27 июля. Ожидаются сильные порывы ветра и дожди.
- Организаторы уже переносили соревнования по академической гребле и стрельбе. Гребля прошла 24 и 25 июля, стрельба перенесена на 28 и 29 июля. Других изменений пока не планируют.
Тайфун подойдет к востоку и северо-востоку Японии со стороны Тихого океана. Он может вызвать порывы ветра до 30 метров в секунду и сильные дожди. В районе Токио ожидается выпадение до 80 миллиметров осадков.
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