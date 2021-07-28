🎾 Павлюченкова и Рублев вышли в четвертьфинал в миксте на Олимпиаде-2020

В матче 1/8 финала Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили 🇭🇷 пару Дарья Юрак – Иван Додиг. Игра продлилась три сета – 5:7, 6:4, 11:9.

В 1/4 финала Павлюченкова и Рублев сыграют против победителя матча 🇰🇿 Ярослава Шведова и 🇰🇿 Андрей Голубев – 🇯🇵 Эна Сибахара и 🇯🇵 Бен Маклахан.

Ранее в четвертьфинал в миксте вышла другая российская пара – Аслан Карацев и Елена Веснина.

Сегодня Павлюченкова проиграла в 1/4 финала в одиночном разряде и вылетела с Олимпиады-2020.